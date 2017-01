Por spera 25 Tumbero y 9 Banda pa e di 47 Festival di Tumba Aruba

Diaranson tabata e dia pa inscripcion pa e di 47 Festival di Tumba Aruba. Comision di Tumba bou encargo di Maestro Sr. Robert Jeand’or, a spera tur esunnan cla pa competi pa e corona, entre 6or cu 9or di anochi na oficina di SMAC.

For di trempan por a mira varios station di radio ta set up, pa asina por transmiti for di 6or en punto pa mira e prome participantenan yega pa inscribi. E prome ora tabata relativamente keto, pero poco poco e tumberonan conoci di nos Isla a cuminsa yega pa asina oficialisa nan participacion na Festival di Tumba Aruba.

Tabata reina un dushi ambiente di colegialidad entre participantenan y medionan di comunicacion presente pa cubri tur esaki. SMAC y Comision di Tumba ta sumamente contento di por a ricibi nan tur pa algun ora den nan sede na Weststraat. Sigur por sinti e fiebre di Aruba su Carnaval y esaki sigur a conta pa tur esan cu a inscribi ayera. Nan ta cla pa yuda nos engrandece e Festival di Tumba Aruba.

Un poco despues di 9or di anochi, a anuncia e resultadonan, cu a nifica un total di 25 Tumba acompaña pa 9 diferente banda. Esaki ta un adelanto den cantidad di participacion compara cu aña pasa e tabata 17. Comision di Tumba e expresa cu a keda hopi contento cu e cantidad di inscripcion y cu e ta un desaroyo positivo pa nan como Comision di Tumba y e Festival mes.

Festival di Tumba Aruba ta tuma luga na Aruba Entertainment Center riba Diasabra 28 di Januari. Ticket pa entrada, na balor di 25,- Florin, lo ta obtenibel for di dialuna en adelante na oficina di SMAC. Lo anuncia si lo tin mas punto di benta. SMAC y Comision di Tumba ta desea di mira un stadion yen di fanatico, amantenan di tumba, gosando en bibo di e ritmonan pegahoso di Tumba. Bar y cushina semper ta bon surti.

Comision di Tumba ta publica e lista di inscripcion. Aki por mira nomber di tur participante y banda.Tumba 47 – 28 jan 2017 – Carnaval 63 inschrijving.xlsx – Sheet1(1)