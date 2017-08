POR lo pone hopi atencion na nos Cuerpo Policial

Ni con e Gobierno actual purba “sugar coat” su incapacidad pa hiba un maneho efectivo pa restaura siguridad, hecho ta cu e ola di criminalidad ta kibrando tur record. E realidad ta cu Aruba no ta sigur mas y no por biba manera nos tabata biba antes cu porta habri y trankil. Esaki netamente a bin door di e mal maneho di e actual Minister di Husticia y Minister Presidente, kende den 8 aña no a sa di percura pa un plan efectivo pa preveni y combati criminalidad, ni di ekipa y reenforsa nos Cuerpo Policial manera debe ser. Ehempel di e falta di ekipo ta cu e Minister encarga cu Husticia mes a bay tuma vestnan di siguridad regalo for di sector priva, aceptando asina cu el a faya den su trabou como Minister encarga cu Husticia.

Nos Cuerpo Policial ta un instancia importante pa e siguridad di nos tur riba e pida baranca aki. Andin Bikker di Partido POR: “Nos lo pone hopi atencion na nos Cuerpo Policial unda cu lo percura pa mas ekipo, visibilidad y proteccion, mehora e comunicacion y relacion cu e comunidad, y duna informacion y conseho di kico e habitantenan di bario por haci den cooperacion extenso cu Cuerpo Policial, pa evita cu nan ta bira victima di malhechornan.”

Ta un hecho cu den diferente bario rond di Aruba habitantenan ta preocupa cu e problematica di criminalidad. Varios habitante a dicidi di tuma e iniciativa pa introduci un “bario watch”, unda nan ta comunica cu otro via Whatsapp tocante situacionnan sospechoso cu por afecta e siguridad den e bario. Partido POR Lo stimula creacion di bario watch den tur bario aki na Aruba. Esaki lo bay man den man cu un programa di vigilancia di camara di siguridad den areanan cu ta “crime hotspots” y hunto cu e programa di “crime alert” via Whatsapp na nivel nacional, pa sigura cu polis por duna asistencia rapidamente na momento cu esaki ta necesario.

Pa por soluciona e problema di ilegalidad lo mehora proteccion di nos costanan enfocando riba uzo di tecnologia moderno (entre otro “drones” ), iluminacion den areanan vulnerabel y vigilancia cu ayudo di radar y helicopter.

Ademas lo introduci un maneho efectivo pa preveni y combati entrada y estadia ilegal riba nos isla, ampliando y intensificando maneho y autoridad di Cuerpo policial y di Warda Nos Costa.