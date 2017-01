Por lo menos seis morto y ocho herido den atake terorista contra un mosque na Quebec

QUEBEC, Canada – Seis persona a muri y otro ocho a resulta herida, algun di nan di gravedad, den un atake terorista perpetra durante e anochi di diadomingo den un mosque den e ciudad di Quebec, autoridadnan Canades a confirma.

E dos presunto autornan di e atentado den e Centro Cultural Islamico di e localidad, a wordo deteni e prome minister di Quebec, Philipp Couillard, a revela den un rueda di prensa madruga.

Ni Couillard ni polis di Quebec a ofrece splicacion pakico nan a cualifica di “terorista” e atake, cu a cuminsa un poco prome cu 8’or di anochi ora local di diadomingo.

Na e momentonan ey, varios individuo a drenta den e mosque di e Centro Cultural Islamico y a tira contra varios persona cu tabata reuni den e luga.

Poco depsues, Polis di Quebec a ricibi e prome informacionnan riba e tiroteo y a desplasa e prome unidadnan di e mosque.

Rond di 9’or y 15 di anochi di diadomingo, varios medio di comunicacion a informa cu Polis a detene un sospechoso di e atake na un brug cu ta conecta na e ciudad di Quebec cu e cercania di e isla di Orleans.

Polis a indica den un tweet cu e situacion tabata “bao di control”, pero no a confirma e informacion proporciona door di medionan local cu ya tabata dos persona cu a wordo deteni y cu un di tres lo ta wordo busca.

Mientras e Gobierno di Quebec a informa cu nan a desplega forsanan policial “contra terorismo” den un respuesta na e atake y e alcalde di Montreal a confirma cu polis a redobla e vigilancia den e ciudad.

Cuater ora despues di e atake, e vocero di polis di Quebec, Christine Coulombe, a confirma e detencion di e dos sospechosonan, aunke no a ofrece detaye riba su identidad of e posibel motibo di e atake.

Coulombe, kende tampoco a confirma informacionnan cu un di e detenidonan lo tabata tin un fusil di asalto AK-47, si a señala cu no tabata tin indicacion cu lo tabata tin mas perosna implica.

Segun Coulombe, edad di e victimanan mortal ta varia entre 35 y 70 aña di edad.

Poco prome cu e confirmacion oficial riba e cantidad di morto, e prome minister di Canada, Justin Trudeau, a condena den un comunicado, “e atake terorista aki contra Musulmannan den un centro di culto y refugio.”

“Mientras autoridadnan ta sigui investigando y e detayenan tin cu wordo confirma, ta desgarador presencia tal violencia sin sentido. Diversidad ta nos fortalesa y tolerancia religioso ta un balor cu e Canadesnan stima,” e prome minister a añadi.

E atake na e mosque na Quebec a provova reaccionnan di rechaso rond mundo, pero tambe a wordo uza politicamente na Merca.

Un mensahe riba Twitter di Trudeau a wordo probecha pa Donald Trump Junior, un di e yiunan di e presidente di Merca pa critica e prome minister Canades.

“E lider fayido di Canada, Justin Trudeau, ta tumando e mesun caminda cu nos a cuminsa 8 aña pasa. Oracionnan pa Canada,” Trump Junior a bisa riba su cuenta di Twitter.

E yiu homber di e presidente di Merca a compaña su texto cu dos imagen paralelo cu e tweet ayera di Trudeau confirmando cu Canada lo sigui ricibiendo refugiado y di e mensahe manda awe pa e prome minister, lamentando e atake di e ciudad di Quebec.

Fuente: NTN24