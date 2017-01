Por lo menos 81 orca preto a muri den e costa zuid di Florida

CAY HOG – Por lo menos 81 di e orcanan cu a aparece e fin di siman aki den e costa zuid di Florida a muri, e Administracion Nacional y Atmosfera Mericano (NOAA) a informa awe.

Esakinan tabata forma parti di un grupo di 95 orca cu a aparece na Cay Hog, den e extremo zuid di Florida y di cual solamente uno a logra sobrevivi.

Otro 13 orca cu a wordo mira den e zona ta desapareci y e mision di e autoridadnan ta di busca nan cu ayudo di un avion di e Guardia Costera Mericano.

Di e 81 orcanan fayeci, 72 a muri pa causanan desconoci y e 9 restantenan a wordo sacrifica, NOAA a indica den un conferencia di prensa pa duna detaye na loke a sosode.

Segun e agencia Mericano, e orcanan preto of orcanan falso, tabata pisa mas of menos 700 kilogram y tabata tin un largura di mas of menos 6 meter.

Te ainda ta desconoci e causa di loke a sosode na e grupo aki, entre loke tabata tin tanto macho como hembra y di tur edad, cual na e momentonan aki ta realisando autopsia riba e animalnan y ta tumando muestra.

Mientras tanto, e zonda unda cu e orcanan a wordo haya, a wordo cera pa Servicio di Parkenan Nacional di Merca y NOAA a pidi atrabes di rednan social cu “pa rasonnan di siguridad” no tin boto no sobrevuelo riba e zona, unda tin presencia di tribon.

Solamente tin noticia di dos episodio di e tipo aki cu orcanan preto na Florida, segun canal NBC2, uno na 1986 na Cape Bone, cu 28 animal y otro na 1989 cerca di Tampa, den e costa west di Florida, caminda cu 40 animal a wordo afecta, e mayoria di cual por a bay bek den awa hundo.

