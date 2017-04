Por lo menos 6 partido lo participa den eleccion e aña aki

Nos ta den pleno campaña electoral y Conseho Electoral tambe ta preparando pa esaki. Nos a puntra Presidente di Conseho Electoral, Hubert Maduro, cuanto partido oficial tin caba te cu awor aki pa eleccion 2017 y si tin tempo pa mas partido por bira oficial pa por participa den eleccion. El a comenta cu tin partido cu no a participa den e eleccion na 2013. Nan ta keda registra y no tin un conteo realmente di nan.

Locual cu si sa, di locual cu por mira hendenan ta move, tin 3 partido cu a lansa recientemente y tin 2 partido cu tin un trayectoria mas largo cu sigur lo participa. Por conta riba a lo menos 6 partido cu lo por bin cu un lista e biaha aki.

Tur otro partido ta registra. Tin esunnan di hopi tempo pasa a registra, despues cu e ley a bin na vigor, nan tey. Ningun partido a wordo raya for di e lista di partido ainda, segun Maduro.

Nan tur tin e derecho di entrega un lista. Pero nos mester ta practico. Awor aki ta alo menos por conta cu tin 6 partido. Por ta tin mas cu lo por purba nan suerte.

Ainda tin chens pa registra partido, segun Maduro. Ainda tin tempo.

Ainda tin dos luna pa bay ainda, pa ta e final.

Por haci e peticion pa wordo registra como partido politico, por haci’e tur ora, segun Maduro. Ta depende di e dia di eleccion, bo tin tanto dia prome cu esey. Si bo entrega un dia laat, bo no por participa na e eleccion ey. Pero e peticion pa wordo registra ta wordo trata. Por registra e dia di eleccion mes, pero no por participa na e eleccion, segun Maduro.

Te ainda no tin un bista di cuanto hende lo bay vota pero pronto censo lo saca mas informacion segun Hubert Maduro.

E prome siman di Juli, Censo ta saca e lista di votado. Un persona lo programa database di censo y lo saca e votadonan.

E eleccion mes lo ta dia 22 di September. E listanan lo tin cu wordo entrega 6 siman prome. Pa loke ta color, por saca tur tipo. Den e caso cu dos partido kier e mesun color, e ta simpel, ta lot ta manda, segun Maduro. No ta bay aki di ken a bin cun’e prome. Lot ta manda ken ta haya e color, si ta trata di e mesun color. Ta depende di e drukker tambe ki tipo di color e por traha, Maduro a splica por ultimo.