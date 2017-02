Por lo menos 37 imigrante a muri na frontera entre Mexico y Merca

MERCA/MEXICO – Segun e Organisacion Internacional pa Migracion, e fayecimentonan lo ta pa causa di hipotermia of deshidratacion.

Un total di 37 imigrante indocumentado a fayece pa loke ta e aña na frontera entre Mexico y Merca, ocho mas cu den e mesun 40 prome dianan di 2016, OIM a informa diabierna, cu sin embargo no tabata kier a specula riba si ta debe na e muraya cu e Gobierno Mericano kier construi.

Di acuerdo cu e Organisacion Internacional pa Migracion, durante e siman aki, a conoce 15 fayecimento di migrante den e condado di Pima, na Arizona, presuntamente debi na e hipotermia of deshidratacion, e vocero di e organisacion Joel Millman a splica den un rueda di prensa.

Ta desconoce, sin embargo, ora cu e victimanan a fayece y desde ora cu tabata nan curpa sin bida eynan, el a indica.

En combinacin cu e hogamentonan den rio Bravo ya registra, e zona fronterisoentre Mexico y Merca a registra casi un morto entre dia 1 di Januari y dia 8 di Februari.

Fuente: El Espectador