POR lo coregi locual cu a bay robes pa e pensionadonan

Milo Martes, candidato riba lista di POR ta considera cu e splicacion pa loke ta flexibilisacion di pensioen ta uno cu pueblo mester haya y esaki ta wordo haci durante bishitanan na cas, barionan, diferente encuentro y tambe atrabes di medionan di comunicacion y social.

Diferente instancia local y internacional a confirma na nos cu por flexibilisa pensioen na Aruba.

Tin dos manera cu bo por baha for di un trapi, un di nan ta stap pa stap y e otro ta bula.

Flexibilisacion di pensioen den nos caso lo ta un sistema flexibel y transparante y no gaña cu nos lo elimina BBO di 3% y lo contrario a sosode e la bay na 3,5%.

Deeltijdspensioen ta existi caba na APFA, e no ta nada nobo y esaki a trece beneficionan pa tanto Gobierno como pa e ambtenaar.

Laga nos clarifica lider di fraccion di AVP y e wak un bes mas locual cu nan a firma den e pensioenoverleg definitieve versie punto 4 d di e bilateraal akkoord tussen de regering en de vakbonden in de ( semi ) publieke sector .

locual cu e pensionado ta merece despues di a contribui añanan largo na e caha di Gobierno y SVB ta un splicacion di kico tabata e motibo pa a regala of e schenking di 60 miyon na Gobierno di Aruba for di un di e fondonan di SVB y tambe un reaccion riba e resumen di e aandachtspunten rapport Financieel Beheer cu ta bisa lo siguiente:

“Resumerend komt het er op neer dat het Arubaanse parlament de regering niet slecht een kwijtschelding heeft verleend van ruim Afl. 60 miljoen, maar van meer dan Afl. 500 miljoen (Afl. 60 miljoen + Afl. 350 miljoen + 120 miljoen = Afl. 534 miljoen ). Dit bedrag is gedurende 30 jaar status Aparte (en enkele jaren daarvóór ) vrijwel geheel opgebouw uit premies van Arubaanse werknemers , waarbij werkgevers m.b.t. de ZW en OW ontzien werden. Het komt er dus op neer dat de politieke toezeggingen van de twee grootste politieke partijen volledig werden gefinancierd via de premies van de werknemers terwijl de kosten van dit debacle rechtstreeks gevolgen heeft (gehad) voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijden de pensioenuitkeringen op de langere termijn”.

Un di e regalonan na e Gobierno actual ta e suma di Afl. 60 miyon cu SVB a regala of “ schenk” na e Gobierno , caminda cu nos pensionadonan por a haya un aumento hopi mas halto cu e 25 florin pa luna, esaki ta merece un splicacion.

Cu POR den Gobierno lo bin cu beneficionan fiscal y lo coregi locual cu a bay robes pa cu e pensionadonan.