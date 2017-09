Por inscribi pa Landsexamen 2018 te cu dia 29 di September

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) seccion Examenbureau ta informa cu inscripcion pa Landsexamen vwo/havo/mavo 2018 ta tuma lugar den e periodo di 1 pa 29 September 2017.

E formulario pa inscribi ta obtenibel riba e website di Departamento di Enseñansa Aruba [www.ea.aw]. Download e formulario pa inscribi y yen’e. Entrega e formulario yena completo y corecto hunto cu un uittreksel di Bevolkingsregister di Aruba na balie di Examenbureau, na Belgiëstraat #2. Ultimo dia pa haci esaki ta diabierna dia 29 di September 2017.

Tur inscripcion cu drenta despues di 29 September 2017 y esnan cu no ta yena completo no ta bin na remarca pa wordo procesa. Candidatonan cu ta cumpli cu tur regla di inscripcion y a pasa e “screening” ta wordo notifica pa pasa entrega tur documentonan necesario y recibo di pago pa completa e inscripcion. Na landsexamen VWO/HAVO/MAVO 2018 por participa esnan: 1. a. cu a entrega nan formulario di inscripcion na tempo (prome cu dia 1 October 2017), yena completo y na e instancia concerni; b. cu a paga na tempo e suma concerni pa por pasa examen; c. cu entrante 1 April 2018 tin e edad di: 17 aña of mas pa por participa na e landsexamen MAVO;  18 aña of mas pa por participa na e landsexamen HAVO; 19 aña of mas pa por participa na e landsexamen VWO.

2. Excluyendo punto 1, por participa tambe na landsexamen esnan cu ta bay un MAVO, HAVO of VWO scol y cu kier logra un “1-vakdiploma” riba e mesun nivel di scol cu nan ta siguiendo. E materia aki no mag forma parti di e pakete di materianan cu e candidato a scoge na scol. Certificadonan obteni na Aruba ta valido pa un periodo maximo di 10 aña entrante 1 Augustus 2012. Esaki ta nifica cu certificadonan mas bieu cu 10 aña no por wordo uza mas pa obtene un diploma di VWO, HAVO of MAVO.

Pa mas informacion por acudi na website [www.ea.aw] y busca Landsexamen den e alfabet menu bou letter L. Tambe ta consehabel pa sigui e desaroyonan atrabes di facebook page @educationaruba.