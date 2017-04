POR desapunta cu actitud di fraccion di AVP durante reunion publico

Den rueda di prensa di partido POR e Plataforma Forza Nobo, AVP a perde e touch di realidadnan y preocupacionnan di pueblo. E tematica cu prome el a trata ta criminalidad, y den esey el a papia tocante e mocion cu e y su colega Marisol a presenta den Parlamento y cu a conta cu sosten di full oposicion, caminda cla y raspa a bisa cu e maneho di minister di husticia ta deficiente. El a cuestiona cu fraccion di AVP, como sostenedor di gobierno, no a sostene e mocion aki y a bisa cu nan ta completamente pafo di e realidad cu ta biba den pueblo.

Bikker a bisa cu fraccion di AVP ta wak den historia cifranan di 2007 y 2008 pa purba hustifica cu nos pueblo y nos turismo tur dia ta wordo afecta pa atraco y robo tanto den hogarnan como den negoshi manera banco, awor nos no ta sigur mas den bancomatico y posiblemente tampoco den bestuurskantoornan. Bikker ta bisa cu e situacion ta alarmante pero AVP no tin contacto mas cu e realidad y pa medio di press release ta trata di bira esaki. Segun Andin Bikker e realidad ta cu nos pueblo ta bibando desprotehi y no solamente POR y e comunidad ta bisa esaki pero el a tuma nota di e declaracion di presidente di Asociacion di Bankero cu a mustra su preocupacion pa motibo di criminalidad y cu nos economia ta stanca loke ta aumenta e criminalidad. Tambe Raad van Advies cu ta e consehero principal di gobierno ta haya cu Parlamento no ta controla gobierno debidamente, entre otro e maneho di husticia. Segun Bikker e minister ora di trata presupuesto ta bin cu un documento di 7 pa 8 blachi, caminda parlamento no por tin un bista cla kico ta su maneho kico e ta ahusta y ki caminda e miyones cu e ta aloca den presupuesto.

Bikker ta haya cu e minister no por sigui hunta politica di avestruz y cu e no tin plan pa combati criminalidad y si tin mes e no ta funciona. Bikker a splica cu cada bez cu ta wordo pidi pa reunion publico e ta bin cu reunionnan informal caminda e parlamentarionan tin 3 minuut so pa haci pregunta y pa e contesta y despues ta cana bay sin duna chens na e parlamentarionan pa usa nan derecho constitucional di haci pregunta y bin cu mocion. Bikker a mustra desapunta ora cu siman pasa por fin tabata tin un reunion publico pero fraccion di AVP a mustra di sigui sostene e Minister di Husticia su maneho y core pa su responsabilidad na luga di para banda di e pueblo. Ainda mas, AVP ta habriendo cas di partido den barionan y aparentemente lo bolbe postula e minister pa e siguiente eleccion pa e continua cu su maneho deficiente.