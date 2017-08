POR den proximo gobernacion lo sigui crea calidad den nos turismo

Pa loke ta e resultadonan di turismo cu tin actualmente a inverti 4 miyon den e merado di Merca cual a pusha e resultadonan di e ultimo kwartaal di 2016 y e prome 6 lunanan di 2017. A bay parlamento aña pasa pa a haya aprobacion pa uza 4 miyon di e fondo di reserva. Despues a logra cu no tabtain cu uza e fondo di reserva y a sake for di operacion diario di ATA y awe ta wordo reconoci cu a base di e inversionnan ey cu a wordo haci na Merca por mira cu aworaki cu tabatin un aumento di 2.9% di bishitante na Aruba (incluyendo Venezuela). Si saca Venezuela for di e calculacion e aumento di Merca, Canada, Europa lo tabata di 8.1%. Esaki ta significa cu e strategia cu a wordo scohi aña pasa a funciona y e strategia tabata basa riba bay den e mercado mericano cu lo por cubri cierto moemnto e perdida di Latino Americano specificamente Venezuela cu tabatin un impulso asina enorme riba Aruba. Venezuela den Caribe, Aruba ta su destinacion preferi. Como consecuencia di e situacion politico y economico na Venezuela autmaticamente nos tabata sa cu nos a haya un impulso di e cantidad di hendenan cu a bin ‘raspa carchi’ akinan na Aruba. Pero tambe nos tabata sa cu nos lo perde e cantidad di hendenan aki basa riba e medidanan cu a aplica. Awe e cifranan a base di e resultadonan ey y strategianan cu a wordo implementa aña pasa nos no ta mira uamento solamente di e cantidad di bishitante, pero cifranan di AHATA tambe ta mustra cu den e prome 7 lunanan a base di e maneho aki, Rev Par a aumenta cu 6.4% den e prome 7 lunanan. Average Daily Roomrate (ADR) a auemnta cu 3% y cantidad di pasaheronan tambe a conoce un saldo positivo.

Aumento turismo crucero

Banda di esaki pa mira e cifranan di turismo crucero tambe ta yenami cu orguyoso pasobra e maneho tabata uno di dirigi cu lo mester elimina low season di crusero, sr. Oduber ta splica. Antes di luna October – Mei tabatin e negoshi di crucero y full e temporada di zomer, barconan no tabata bishita Aruba. A logra cambia esaki durante ultimo añanan y awo ta mira na Juli crecemento di 68% di 18 mil pasahero cu tabatin aña pasa, esaki a bay te na 31888. E expectativa pa e aña aki ta cu lo caba e aña cu riba 740 mil bishitante crucero (Aña pasa 680 mil). Y pa bishitantenan pa otro aña esaki ya a wordo negocia dos aña pasa, otro aña ta wordo spera di crusa 800 mil bishitante crucero riba nos isla. Mester ta orguyoso di e inversionnan y plannan cu a wordo haci pa por logra esaki.

Vision 17-21 Hunto Nos Por

POR den su plan di e revolucion economico, un di e 5 pilarnan ta keda nos turismo. Esey ta loke nos ta biba di dje y loke ta trece 92% di entrada pa nos Isla y ta emplea directamente/indirectamente personanan den e industria aki. Kiermen mester sigui hiba turismo den e direccion cu hasta por diversifica esaki den mercadonan ‘niche’. Definitivamente continua cu e ruta di crea calidad den nos turismo akinan na Aruba. Finalmente ta felicita AHATA, ATA, APA, AAA y henter e team cu semper a traha hunto.