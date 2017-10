Por cuminsa structura e control na nos costanan si mustra interes pa haci esaki

Un cos cu sigur ta keda papia te awe ta e control di Aduana na nos costanan manera antes. Presidente di SADA, Sr. Eduard Maduro a splica cu e departamento aki tin 6 aña si haya atencion.

Desde cu Sr. Maduro a drenta sindicato e ta cuestiona e pakico no tin control na nos costanan y semper el a haya e mesun contestanan: no tin placa, no tin tools, no tin personal, etc. No ta bisa pa pone un control na nos costanan tur anochi, pero por cuminsa structura esaki. Por mustra e interes y duna balor na e Cuerpo di Aduana. Ora cu a sinta cu e director, e no ta laga e douaneronan sinti cu e tin e porta habri di e banda ey. Tin hopi decision cu e director a tuma cu e minister en cuestion mester a draai bek. Esey caba ta bisa hopi di e leiding cu nan tin.

Tin hopi aspecto cu lo mester yama un reunion cu e miembronan, unda un di e puntonan ta cu a stop e pago di gelijkbedrag na e pensionadonan nobo. Nan no tabata tin mucho pura cu esaki,pero awo cu eleccion ta tras di lomba, nan tin un vision di kico ta bay pasa. Solamente cu nan no sa ken ta bay asumi e puesto eynan. Pero nan lo mester bay yama un reunion cu e miembronan, pa informanan den detayes e parti di pension, pa nan ta na altura y warda wak ken ta bay sinta. For di eynan, segun Sr. Maduro ta na su luga pa sinta cu e gobierno nobo y splicanan kico ta e problema. Lo mester duna e minister nobo tur e lognan di tur e reunionnan cu a tuma luga, ariba e tema, pa wak kico ta nan pensamento y sigui bay dilanti. Ta depende di kico e miembronan ta bay dicidi tambe. Nan ta bay esun cu ta dirigi e sindicato, dus ta nan ta tuma e decision. Si dado caso, si mester yega na e parti mas extremo, ta e miembronan lo dicidi esey, segun Sr. Eduard Maduro, di sindicato SADA.