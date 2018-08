Por cuminsa reserva pa tent pa cu Dia di Brazil

“Mercado di Brazil“ den Centro di Bario Brazil

E promer actividad cultural en coneccion cu Dia Di Brazil. Ta cuminsa Diadomingo 12 di augustus cu un parada 2or pm for di misa Cristo Rey di Brazil y ta termina den centro di bario na unda cu ta bay tin un ambiente cultural for di 3or pa 9or pm cu 10 agrupacion tipico. Entrada ta solamente 7,50. Den e parada aki no ta bay tin nada electronico y ta cada ken cu su grupo ta bay traha su ambiente. Sea ta cu su wiri, tambu, tambor, clabiyo, pues tur locual ta saca zonido. Esaki ta algo unico y e amante di musica folklore cultural no por laga esaki pasa sin cu nan ta den dje.

E sigiente actividadnan relaciona cu Dia di brazil ta:

Dia 18 di augustus: eleccion di reina Baby , Chikitin y Prenda cultural.

Dia 25 di augustus: eleccion di Damita, Dama, Gran Dama y Dama grandi Cultural.

Dia 31 di augustus: Parada cu lanterna.

Dia 01 di september: un anochi festivo cu Brisa Tropical, Rincon Boys y Stimami.

Dia 2 di september ta e “Gran Parada Folklore Cultural “ cu ta cuminsa pa 3 or atardi for di Centro di Bario Brazil. E “Mercado di Brazil” ta cuminsa for di mainta 9:30am pa asina nos pueblo por pasa cumpra nan cos dushi, crioyo y mas, netamente Arubiano , te den oranan di anochi despues di parada Cultural.

Tent pa bende cos dushi, etc.

Ta haci un yamada na esnan cu ta interesa pa un TENT pa bende cos dushi, cuminda, mata y mas, pa tuma conacto cu sra. Ifna Noguera na cell. 5669069 despues di 6 or atardi.

