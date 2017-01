Pop Up-Clean Up naSavaneta cu accion di limpiesa na Savaneta

Pop Up-Clean Up ta organisa un limpieza di mondi na Savaneta. E biaha aki ta toca e turno na e mondi den vecindario di Mariniers kazerne. E biaha ki nos lo haya yudansa di e Marinierskazerne pa piki vooral e sushi pisa. Diabierna awo dia 13 di Januari di 8:00 am pa 11:00 am. Nos ta spera comunidad di Aruba pa duna un man na e habitantenan di Savaneta pa haci e mondinan eybanda bunita bek.

Pop up Clean up ta conta cu ayudo di AHATA, Fundacion Aruba Limpi y Marinierskazerne Savaneta. I sin laga afo nos boluntarionan cu ta bin riba un diabierna mainta y duna un man. Ta consehabel pa bin cu handschoen, boter di awa, sapato cera y proteccion contra solo. Nos ta warda tur cu tin amor y ta wak e importancia di mantene nos naturaleza pa bin diabierna awo pa 8or dilanti di Marinierskazerne Savaneta pa hunto nos combati e sushi y cambia e mentalidad!