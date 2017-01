Pop-up Clean-up lo haci beachnan di Dunes y Boca Druif limpi

Boso tur ta invita dia 25, 26 y 27 di Januari (diaranson, diahuebs y diabierna awor) pa bin yuda haci e beachnan di Boca Druif y Dunes (patras di California lighthouse) limpi, di 2:30 te 5 or di atardi. E localidad ta den e attachment. Dia 25 y 26 di Januari ta na Dunes y dia 27 ta na Boca Druif.

E evento aki ta organisa door di un grupo grandi di diferente instancianan y iniciativanan como tal 109World, Sgt Pepper’s friends, Island Yoga y Pop Up Clean Up cu ta buscando hende entusiasma pa trece bunitesa bek na nos naturalesa. E meta di e evento aki ta pa inspira turismo den un media ambiente sostenibel. Ademas un turismo cu compasion pa ser humano, naturalesa y specialmente pa animalnan cu ta wordo rechasa y mal trata. Pop Up Clean Up ta spera riba un 20 hende di afo (turista) y 10 hende local cada dia garantisa, pa asina henter e beachnan keda limpi limpi y no atrae hende pa tira sushi. Tambe Pop Up Clean Up lo pone dos borchi cu un bon mensahe pa no tira sushi.

Pa falta di handschoen di hardin, lo tin disponibel pa fia. Tambe Pop Up Clean Up lo tin algun hand picker’s y nos lo trece algun hemchi tambe. Si tin mas material di hardin na cas cu lo ta di bon uzo pa e accion aki, por trece nan.

Nos lo trece algo di bebe, pero nos ta conseha trece propio beker pa nos no crea mas sushi. Tambe nos ta conseha come bon prome cu comienso di e tarea. Pa mas informacion bay na nos Facebook page Pop Up Clean Up Aruba

Kisas nos no por stop tur e tiramento di sushi, pero nos por mustra un bon ehempel pa e resto di e comunidad y yuda alivia e problematico di sushi pa asina laga nos mondinan cuminsa hala rosea atrobe.

Nos ta spera boso diaranson, diahuebs y diabierna aki y no lubida di invita amigo y famianan.