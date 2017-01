Pop up-Clean Up cu su di ocho accion di limpiesa

Pop Up-Clean Up a tene su di ocho accion di limpieza 13 di Januari 2016. A toca turno e mondi den e bario di Zeewijk rond di Mariniers Kazerne Savaneta, consistiendo di 10 boluntario, di cual un gran parti tawata marinier. Un danki ta bay atrobe na AHATA y Fundacion Aruba Limpi cu ta sponsor e materialnan. Danki tambe na Paul Vlaar cu a acerca Pop Up Clean Up pa organisa e clean-up y sin lubida su coleganan cu a duna un bon man.

Danki na Mariniers Kazerne Savaneta pa sponsor saco extra largo y pa di ultimo nos boluntarionan fiel cu ta bin cada clean-up y esunnan nobo. Den un lapso di 3 ora a logra limpia mayoria parti di e mondi y a yena 15 saco extra large cu ta mas o menos 30 saco completo cu sushi mane boternan, bleki, saco di plastic y hopi foambox. Tambe 4 television, bari di azeta bashi, articulonan di cas etc.

Locual cada biaha ta ripara ta cu generalmente no ta e hendenan di e bario mes ta contamina e mondinan pero ta e hendenan cu ta haci uzo di e caminda na pia of den auto. E biaha aki a bin topa cu ambos situacion. Den e bario tin un container di sushi disponibel, cual lastimamente no ta wordo uzado di e habitantenan. Sushi ta acumula rond di e container, enbes di den dje. E ta di lamenta cu no a haya boluntario for di e bario mes pa yuda pa haci nan bario limpi.

Den e bario cu ta wordo susha door di hende cu ta pasa na pia of auto por a wak e manera un dump chikito cu asina hopi sushi nos a piki den un distancia chikito. E sushi a ser haya patras y rond di un cura bandona pero hopi cerca di caminda. Testigo ta bisa cu trahadonan di construccion ta come bou di e palo y tiranan sushi riba vloer of patras di muraya. A bin haya hopi take away foambox na e sitio aki.

Cada biaha Pop Up-Clean Up ta keda sorprendi cu e mentalidad di hendenan cu ta biba riba nos isla unda ta pensa cu ta oke pa tirabo sushi unda cu ta. Por wak cu nan sa cu no ta permiti, mirando cu nan ta haci esaki scondi. Esaki ta e desafio mas grandi cu Pop Up-Clean Up tin; cambia e mentalidad di nos comunidad ora ta trata di tiranan sushi afo.

E meta di e cleanup ta pa motiva hende pa cuida y laga e mondinan limpi y conscientisa e hendenan den bario pero tambe henter Aruba. E idea ta tambe pa e hendenan di e barionan mes keda mantene e mondinan y confronta esunnan cu ta susha. Habitantenan mester sa cu nan por yama polis of City Inspector ora ripara cu no ta bin cambio den e situacion.

Pop Up-Clean Up ta un iniciativa di hobennan profesional cu a bin hunto pa activa comunidad pa tene Aruba limpi dor di crea consciencia, responsabilidad y promove dialogo entre habitantenan, comercio y instancianan gubernamental.

Pa mas informacion riba e actividadnan di Pop Up-Clean Up y e proximo accion di limpieza, por bishita e Facebook page di Pop Up-Clean up.