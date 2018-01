Polisnan lo haya e poder pa cuminsa controla personanan indocumenta

Hopi biaha polis ta constata ora di tene control di trafico, cu persona ta indocumenta, cu e procedura ta algo cu ta stroba. Minister di Husticia, Sr. Andin Bikker ta amplia ariba esaki.

E proceso pa yama Warda Nos Costa etc., e ta algo cu ta stroba e polisnan, ya cu e ta hopi trabao. Pero mas y mas, e tematica di personanan idocumenta, y/o personana cu ta keda deliberadamente, pa x motibo, atras. Esey ta indicacion di problema den regio. Personanan aki ta bay over na irespeta nos leynan. E solucion mas pragmatico ta pa amplia e bevoegdheid di Cuerpo Policial cu nan tabata tin caba.

E minister a sigui bisa cu el a indica na KPA cu e lo duna full cooperacion, aloca fondonan pa si mester bin cursonan (refresh courses). Pero e minister ta sali for di e punto di bista, ta cu e KPA mester aplica un gran cantidad di “bijzondere verordering”. Nan ta al tanto di e bevoegheden, te unda nan por bay cu esaki. E ta todo caso, e ta algo cu mirando circumstancianan cu Aruba ta pasando den dje. Cada dia tin incidente cu ta bati na nos porta, cu personanan no ta respeta nos leynan. Esaki no ta e tipo di persona cu nos lo kier na Aruba. Nan ta ilegal, ora di detene e personanan aki, cu mester bay cera, pa wordo deporta, e facilidad falta di mantencion y esey ta retonan grandi cu Warda Nos Costa ta haya su mes confronta cun’e.

Den apenas den un luna y 1 siman, e gobierno aki a asumi e responsabilidad, cu nan ta carga pa asina haci di Aruba un luga mas sigur, pa tur su habitantenan, segun minister di Husticia mr. Andin Bikker.