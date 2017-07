Polisnan falta material y curso pa upgrade nan mes

Diamars ultimo, Sindicato di Polis, SPA, a yama un reunion cu caracter di urgencia, mirando e ultimo acontecimentonan cu a tuma luga. Pa loke ta e reunion extra ordinario aki, cu a wordo yama na ultima ora, mas di 130 miembro di e sindicato a haci acto di presencia, cual, segun e presidente di SPA, Edgar Maduro, tabata un reaccion hopi positivo.

El a splica cu tabata un momento hopi tristo. El a papia riba e colega cu a bay laga nan, cual tabata un bon persona. A papia tambe cu e coleganan cu falta diferente material y cursonan cu nan mester a haya basta aña atras, cual nan no a haya. Awor aki ta purba haya e trainingnan cu nan mester haya, un refreshment pa nan por sigui upgrade nan mes y pa por traha den situacionnan cu ta birando dia pa dia mas tenso.

Maduro a splica cu falta material, cual ta basta. Por ehempel a cuminsa cu simplemente e wardanan di Noord. Hopi biaha ta geef door cu falta mas luz, curanan cu mester wordo renoba. Wardanan mester wordo renoba. Tambe e autonan, ta wordo hopi uza. Nan ta traha hopi overtime. Ora cu traha hopi overtime, logicamente e autonan ta wordo hopi mas uza.

Awor aki lo mas importante ta pa nan por sigui upgrade e manera di treed op, nan tecnica di acercamento, cursonan di turo, y mas curso pa nan por keda upgrade nan personal di Cuerpo di Polis.

Tin mas cos ta tumando luga. E caso di dialuna ta un di nan. E cos aki ta andando hopi tempo cu e cursonan cu mester a bin for di basta tempo pasa. Ta schaars den material, pero ta purba sigui push te unda nan por yega, y wak unda nan por haya yudansa di Gobierno. Tambe e comunicacion entre leiding, Gobierno y e polisnan mester ta bon pa na por cana bon, segun Maduro.

E siman aki mester bay duna sr. Tino Ruiz respet. For di eynan ta wak pa manda un carta y pa mira mas lihe posibel pa por pak aan e problema aki.

Tur warda tin hopi overtime y Noord un tiki mas. Tin cu corda cu tin e hotelstrip cu mester percura pa e turistanan y tur hende. Por lo general e miembronan ta hopi cansa, hopi disgusta tambe. Ta compronde cu nan ta tiki personal, pero leiding ta buscando manera pa tin mas blauw riba caya door di recluta studiantenan nobo den scol di polis.