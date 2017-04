Polisnan a drenta accion lihe pa personanan desconoci cla pa hit pastoor

Willemstad Curacao: Alrededor di 11:45 di ayera anochi polisnan mester abai na Misa di Coromoto despues di a haña notifikashon ku tin algun tipo den garashi di pastor. Rapidamente diferente patruya a bai na e sitio pero no logra di topa ku e tiponan aki.

Mes ora a kuminsa ku un buskeda den e area pa wak si ta logra topa ku nan skondi den mondi. For di investigashon ku polisnan a hasi na e sitio ta ku pastor a sinti un moveshon straño den su garashi i na momentu ku pastor a bai wak kiko ta pasando, Mester a tuma nota di algun tipo den su garashi. Pastor a dal nan un gritu i nan a sali kore limpi bai. No sa si nan a logra di bai ku algu for di e garashi. Investigashon ta kontinua den e kaso aki.