Polisnan a logra detene tres persona cu a core drenta saliña na Palm Beach

Diadomingo den careda di 2:20 polis di Noord ta topa cu un auto sin lus coriendo riba caminda y ta core zig zag despues cu a pasa e cruzada di lus di trafico Palm Beach. E patruya a duna e auto señal pa para e auto no a para y baha caminda drenta salina unda cu dos di e hende homber a baha for di auto y cuminsa core for di e polisnan.

E di 3 persona tabata hopi cansa drumi den auto ora tur cos a pasa no sa di nada. Polis a logra detene tur 3 den e proceso ta saca afo cu nan ta ilegal na aruba. Polis a tuma tur 3 persona y hibanan warda unda ta pasa nan pa Guarda Nos Costa pa asina nan sigui cu nan investigacion pa saca afo si nan tin permiso pa keda na Aruba si no ta deportanan bek.