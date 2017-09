Polis ta mata studiante LGBT na Georgia

GEORGIA, Merca – Un studiante di e universidad tecnologico di Georgia (Merca) a muri a consecuencia di un tiro door di polis. Scout Schultz, di 21 aña, tabata arma cu un cuchiu ora cu polis a par’e den e campus. E hoben, un activista LGBT, a desobedece e ordennan y como consecuencia, el a wordo abati.

E escena a keda graba pa varios studiante cu a saca nan celular ora cu nan a mira e actuacion policial. E videonan a desata di nobo e polemica na Merca pa considera como un actuacion desmidi. E hoben a ricibi un disparo y a muri mas despues den hospital, pero pa su aresto por bisa cu por tabata tin un otro solucion.

Segun polis, Scout Schultz tabata arma cu un cuchiu y a pidi’e pa e tir’e abao varios biaha. Pa evita e atake, nan a opta pa reduci’e. Polis di Georgia a argumenta cu su agentenan no ta dispone di armanan di aturdimento manera un taser y p’esey nan a actua cu e medionan cu nan tabata tin. Awo, un comision independiente ta investiga si tabata necesario e disparo mortal.

E mama di Scout, Lynne Schultz, ta destrosa pa e perdia y no por caba di compronde e uzo di tanto forsa letal den e caso aki. El a splica cu su yiu homber no ta identifica su mes cu ningun genero y cu e tabata un bon studiante di ingenieria di sistema. Ademas, el a deela cu e hoben tabata sufri di problemanan mental, depresion y a purba di suicida den dos occasion.

E mama ta cuestiona den Atlanta Journal-Constitution dicon no a uza algun manera no letal pa reten’e. E ta kere cu Scout a sufri di un colapso mental y no tabata sa kico pa haci ora cu nan a pidi pa benta e cuchiu abao.

E episodio polemico nobo aki ta tuma luga e mesun siman caminda cu a registra disturbio na St. Louis relaciona cu brutalidad policial. Tabata tin enfrentamento despues cu un hues di Missouri a exonera un ex polis color cla di e morto na 2011 di un sospechoso color scur. Loke lo a bay tabata un marcha pacifico a bira violento, ora cu polis a enfrenta un grupo chikito di manifestante.

Fuente: www.lavanguardia.com