Polis a persigui chauffeur cu casi a dal riba varios auto

Diabierna merdia un hefe di Polis para den e fila di auto na Tanki Flip a mira con un skyline shinishi a draai casi dal riba varios auto y haci maniobranan peligroso. E oficial a bay tras di e auto cu zwaailight y sirena cendi pidiendo resfuerso di mas patruya. Asina a drenta caya di Pos abou pa bay Madiki Kavel. A perde for di bista pero algun rato despues a topa cu e auto scondi na un cas na Madiki Kavel y ta un conocido di Polis.

El a para riba cu no ta e, y cu polisnan ta haci mal echo paso e ta conoci pa husticia. A constata cu e motor ta cayente, y a mira bon cla con e auto a pasa riba un plas di lodo y sconde. Ora a bay pa detene debi cu e no kier a coopera cu Polis pa e yabi e auto e homber a duna e oficialnan e yabi. Despues di rato a cuminsa roga e polis pa no bay cu e auto debi cu e no ta di dje y ta pa laba e auto ta di un amigo. Rato despues e doño di e auto ta yega y topa cu e situacion cu su auto ta envolvi aden na hende cu el a confia pa laba su auto.