Polis patruyando a topa cu yiu ta maltrata y choca mama

Diasabra marduga patruya di Oranjestad tabata patruyando y a bay tira un bista riba e parkeer plaats na Linear Park. Pero net e momento ey tabatin un yiu homber tabata discuti cu su mama y a asta maltrata e mama y choke un momento.

Un persona a core yama polis raporta pero net momento e polis ta biniendo abou topa cu e problema bayendo for di man y a core baha. Polis mes a mira cu e yiu a bay riba e mama, e mama cu no por a kere cu su yiu tabata maltrate y choke a comenta na polis kico a sucede. Como un straaf di a haci asina cu su mama, polis a pone cana na pia pa bay cas bek y no subi auto cu su mama pa e sinta pensa kico el a haci cu su mama esun cu a trece na mundo.