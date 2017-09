Polis no por controla sticker mescos cu e plachi di number di auto

E aña aki a introduci e sistema di sticker, na luga di un plachi di number, pa cual a puntra Sra. Romano cu si e sticker por ta un motibo cu hopi hende no kier paga nan number di auto.

Mirando cu polis no por hiba un bon control paso e sticker no por wak di leu esey lo por ta un motibo. Pero esey no ta kita cu e controlnan ariba caya no por sosode. Asina tambe polisnan por wak si e belasting ta full paga pa e aña aki of no.

Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci e pago manera e terminonan ta bay. Actualmente ley ta permiti pa paga e impuesto di vehiculo di motor den 2 parti, aunke esaki no ta bay pa tur categoria.

Recomendacion ta keda pa pag’e den un solo biaha of den dos biaha pa aña. E cliente por dicidi esey. E deadline no por pasa y no cumpli cu e pago. Despues e ta bay cay mas pisa pa e persona. Lunanan ta bayendo hopi lihe y un djis aña ta caba y tin atrobe e impuesto nobo pa bay paga.

Por lo pronto lo keda mantene sticker pa un aña mas. Pa 2018 lo bay tin sticker atrobe. Esey Departamento di Impuesto lo keda mantene te ora cu yega e momento cu wordo dicidi di cambia tur e plachinan, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.