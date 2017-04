Polis na civil a topa cu pickup riba caminda y homber cansa tras di stuur

Diadomingo marduga un polis na civil cu a caba di labora bayendo cas arib La Sallestraat a topa cu un pickup ariba caminda den un forma peligroso para. A bay pa controla wak kico por a pasa e chauffeur y topa cu un homber morto na soño tras di stuur drumi. E forma con e auto tabata staciona y glas baha a pone cu e oficial a pidi yudansa pa patruya presenta. Asina e polis a logra baha e homber for di auto y el a opta pa sosega y polis a kita e yabi for di dje, no por a lage bay den e forma cu e tabata pa causa desgracia ariba caminda.