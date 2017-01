Polis na Boneiro cu varios asistencia

Korps Politie Caribisch Nederland, na Boneiro ta informa di e siguiente asistencianan cu polis a brinda.

Kiebro den kas na Kaya Pos di Amor

Riba djasabra 28 di yanüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Pos di Amor. A bai ku entre otro un lèptòp di marka Acces i kámara di saka potrèt. E kiebro a tuma lugá riba djabièrnè 7.30 or di anochi i 12 or di mardugá. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente entre outo i bròmer

Riba djabièrnè 27 di yanüari un aksidente entre un outo i un bròmer a tuma lugá riba e krusada di Kaya Caribe i Kaya Cacique.e outo kier a kita bai na su man robes ora ku diripiente un bròmer a pas’e di banda robes. E bròmer a dal den e parti dilanti robes di e outo dor di kua e shofùr i su pasahero a bin kai. E pasahero di e bròmer tabata un mucha di mas o ménos 2 pa 3 aña. Ambulans a transportá e mucha pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia for di den kas

Riba djabièrnè 27 di yanüari a drenta keho di ladronisia for di un kas situá na Plenchi makamba. A gara un hòmber ora ku e tabata purba piska un lèptòp ku un hèngel dor di un bentana ku hèkwèrk. E habitantenan a logra kore kuné. Pero despues di algun ora el a bolbe ora ku e señora di kas tabata na kas su so i a bai ku un lèptòp kolo pretu di marka Lenovo i tablet kolo pretu. Ta investigando e kaso.

Aksidente riba Hanchi Amboina

Riba djabièrnè 27 di yanüari un aksidente a tuma lugá riba Hanchi Amboina. Un outo, pa motibu deskonosí, a kore bai dal den un palu di lus. E shofùr tabatin molèster di su wea di funchi robes i di su pia robes, miéntras e pasahero tabatin su kara na sanger i molèster di su skouder drechi. Ambulans a transportá ámbos víktima pa hospital pa kòntròl i tratamentu médiko.

Outo na kandela

Riba djabièrnè 27 di yanüari sentral di polis a risibí notifikashon di kandela den un outo na Kaya Charles A. Beukenboom. E outo tabata stashoná den kura di un kas i pa motibunan deskonosí a pega na kandela. Brantwer ku a bin na e sitio a paga e kandela. Bou di e tapa di mashin i e kabina di e outo a kima kompletu.

Aksidente entre dos bròmer

Riba djaweps 26 yanüari un aksidente entre dos bròmer a tuma lugá riba Kaya

Korona. Shofùr number 2 tabata koriendo riba Kaya Korona bayendo den direkshon di botika. Shofùr number 1 tabata koriendo riba Kaya Tintorero i kier a kita bai na su man drechi pa kore subi Kaya Korona. Aki nan a dal den otro. Shofùr number 1 tabatin raspunan i ambulans a transport’é pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di baiskel

Riba djaweps 26 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un baiskel kolo pretu ku oraño di marka Merida. E baiskel tabata stashoná den balkon di un kas situá na Kaya P.N. Antonio Neuman i no tabata na lòk. A bai ku e baiskel entre djárason 25 di yanüari pa mas o ménos 6 or di atardi i djaweps 26 di yanüari pa mas o ménos 8.30 or di mainta. Ta investigando e kaso.