Un polis di e departamento mototiza riba Kamerlingh Onnestraat a para un persona riba un brommer pa un control. A resulta cu e plachi number ta traha na man y no ta ni cuadra cu e brommer, e homber no por a demostra un rijbewijs y ni seguro di e brommer. No a keda nada otro di kita e vehiculo for di e persona dune un boet cu lo ta uno pica.

