Polis investigando morto sospechoso di un mucha

VENLO, Hulanda- Polis ta investigando e morto sospechoso di un mucha na Steyl, den e provincia di Limburg. E criatura a wordo haya bou di circumstancianan sospechoso, segun polis.

Polis lo haci un investigacion forense y technico na e circumstancianan. Famianan mes a bin haya e curpa di e mucha. Polis no a duna informacion di cuanto aña e mucha tin. Departamentonan di asistencia a haya un melding pa 4 or di atardi y di biaha a manda un helicopter specialisa den trauma pa e adres. Pero na nan yegada nan a bin ripara cu nan no por a haci nada mas pa e criatura.

E caso ta bou investigacion.