Polis hopi activo durante yegada di barconan crucero

E team di Polis encarga cu mantencion di ordo y siguridad den Playa, esta Visibility Team Oranjestad, tabata hopi activo cu diferente control di trafico y accionnan preventivo cu ta contribui na un experiencia placentero di centro di Oranjestad tanto pa comunidad como e turistanan. E area cu nan ta cubri ta di e rotonde na Aruba Ports Authority/Wendy’s te na Surfside Beach.

Dianan cu tin barconan grandi, of un cantidad hopi grandi di bishitante cu barco crucero Visibility Team ta adapta e forma cu nan ta patruya di acuerdo cu e necesidadnan di siguridad y prevencion den e area cu ta resorta bao di nan responsabilidad. Den e periodo cuminsando dia 3 di April, e team a cuminsa cu controlnan di trafico na e brug di Renaissance, y di e 18 autonan controla nuebe chauffeur a ricibi un proces-verbaal pa coremento den direccion “verboden”.

E siguiente dia, esta 4 di April, tabatin dos barco den waf – Serenade of the Seas y Mein Schiff 4, cu un total di 5000 pasahero. Manera di custumber Visibility Team tabatin miembronan para na e entrada principal di waf, y otronan ta patruya den e areanan mas frecuenta pa e turistanan di barco, incluyendo e mercado na waf, centro di ciudad y vecindario. Un biaha mas a haya e adicto ambulante “L” causando molester na turistanan banda di e parada di Arubus, y Visibility Team a atende cune tocante di su conducta.

Navigator of the Seas y Mein Schiff 4 tabata den waf dia 5 di April cu mas of menos 7400 turista. Visibility Team a patruya na e luganan di custumber. Polis a duna proces-verbaal na dos persona pa coremento den “verboden”. Na e parada di bus a topa cu adicto ambulante “J” ta mendiga y Polisnan a papia cune y core cune for di e vecindario.

Dia 6 di April un biaha mas tabata hopi druk den centro di Oranjestad cu estadia di Adventure of the Seas, Norwegian Pearl y Thomson Dream, y un total di 7400 bishitante. Personal di DTP a asisti Visibility Team pa mantene ordo riba e parkeerplaats publico panort di e parada di Arubus. Esaki tabata en conexion cu e chauffeurnan di bus cu ta warda pa pasaheronan; no tin un borchi di bushalte eynan; e chauffeurnan ta stroba trafico tanten cu nan tin un bushalte den Wilhelminastraat dilanti edificio di Donja Clara. Nan a compronde y a bay di e luga ora polis a papia cu nan.

Diabierna, 7 di April, tabatin solamente un barco den waf, esta Celebrity Eclipse, cu 3500 pasahero. E barco a keda den waf e anochi di dia 7 y a sigui su ruta diasabra. E situacion den centro di ciudad tabata bon bao control cu e patruyanan regular, pero mas of menos 10or y mey di mainta a pidi asistencia di polis na La Moderna unda cu adicto ambulante “A” tabata causando molester. A papia cune y a core cune for di e vecindario. Tambe den vecindario di Aldo a topa cu e adictonan ambulante “Bin Laden” y “Rolando” y a core cu nan for di e area.

Celebrity Eclipse tabata den waf cu 3500 bishitante riba diasabra. Tabata hopi trankilo durante di e patruya; Visibility Team a duna 12 proces-verbaal na chauffeurnan pa coremento den direccion prohibi.

Dialuna 10 di April tabatin e barco Coral Princess cu mas of menos 2500 pasahero. E barco a sali for di Aruba pa 12or y mey di merdia. Durante di su estadia, polisnan a topa cu e adicto ambulante “R” drumi memey di acera; a lant’e for di soño y core cune di e luga.

E siguiente dia Thomson Discovery y Oosterdam tabata den waf. Mas of menos 3900 turista a sali pa explora nos isla. Visibility Team tabatin un post na e entrada principal di Aruba Ports Authority pa preveni cu turistanan ta experencia molester di e bendedonan di tour. Durante di e mainta a duna asistencia pa cu un discusion entre un trahado di AruParking y un turista cu no a completa e procedura di pago y pues a pone un klem na su auto. E turista a nenga di paga pa kita e klem y despues di un combersacion largo a logra pa e turista paga toch. E turista a zundra e polis atendiendo cu e caso y a papia cune bisando cu e mester respeta polis. E bishitante a mustra comprension y a paga pa kita e klem.

Oranjestad tabata sumamente druk riba dia 12 di April cu e bishita di 11.500 turista kende a yega riba e barconan Royal Princess, Oosterdam, Island Princess y Zuiderdam. Visibility Team a conta cu refuerso di polisnan riba brommer y riba bais, ademas di e patruya na pia y den auto. Durante di e dia a intermedia cu un turista Ruso kende su yiu a laga un piesa di decoracion cay. E piesa a kibra y e doño di e kiosco a exigi placa for di e turista. Polis a papia cu nan y e turista a paga 30 dollar pa e piesa cu su yiu di 14 aña a laga cay. Un biaha mas polis mester a actua pa cu molester di adicto ambulante; aki tabata trata di “J”, kende tabata pidi placa banda di 8’or y cuarto di anochi, y polisnan a papia cune y core for di e luga.

E incomodidad y problema cu adictonan ambulante ta sigui un reto pa polis, riba dia 13 di April no tabata diferente. Durante di patruya polisnan a bin topa cu “Bin Laden”, kende tabata den un discusion cu tres persona kende a declara cu Bin Laden a blokia nan auto cu un cadena y asina ta stroba nan pa sali cu nan auto for di e parkeerplaats. Polis a papia cu e adicto, pone kita e cadena y a core cune for di e luga. Como cu tabatin hopi persona ta campa den e zona entre Renaissance Market y Surfside Beach polis a patruya den e area aki tambe.

Den oranan di atardi a haya yamada cu tin problema cu un adicto ambulante na Benetton, unda cu e trahado a splica cu “R” a habri e porta di e negoshi y a cuminsa grita den e pacus. Despues el a cana bay den direccion di Hotel Central, unda cu polis a hay’e ta purba sconde tras di un auto. El a bisa polis cu e ta bay bira loco, y esey ta loke a impuls’e pa haci loke el a haci.

Campamento a tene Visibility Team bastante ocupa durante di e periodo cu a pasa, unda cu particularmente a percura pa patruya preventivo relaciona cu siguridad di e hendenan campando. A intermedia den un discusion fuerte entre amigonan; pero durante di e tratamento di e situacion polis a bin nota cu e tres personanan di habla Spaño no tabatin nan documentonan legal cu nan. A yama Guarda Nos Costa pa investiga nan status.

Riba dia 15 un biaha mas tabatin molester di e adicto ambulante “L” kende tabata mendigando banda di e bushalte di Arubus. A papia cune y a hib’e cas. Banda di 6or y cuarto un miembro di Visibility Team a haya un hoben ta huma marihuana den baño na Renaissance Marketplace, el a flush e resto di su sigaria y a tira e artefacto pa mula e marihuana y su lighter den bari. Polis a tuma e obhetonan den beslag y a papia streng cune. Finalmente, cerando e periodo di 3 pa 16 di April, Aruba Port Authority a bisa bonbini na e barco Star Breeze, cu mas of menos 250 pasahero. E patruya na e parti di Surfside Beach pa cu asistencia na personanan cu ta campa tambe a sigui.

Banda di e mercado dilanti Royal Plaza Mall, polisnan a topa cu e adicto ambulante “R” y a pidie pa bandona e luga como cu tin turista y a pidie pa e no causa molester. Mas laat den atardi a topa cu un hoben riba bicicleta sin luz y a papia tambe cune encuanto di e siguridad necesario pa cu participacion den trafico.

Visibility Team ta sigui patruya y traha na un forma preventivo, cu e meta pa mantene areanan den Oranjestad sigur pa tanto nos bishitantenan como e comunidad.