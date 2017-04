Polis a haya paña cu sanger falso y homber cu 7 mil florin den su poder

Willemstad Curacao: Polisnan tabata hasiendo investigashon na Baya beach na e landhuis e oficialnan a bin topa ku un vehikulo para den banda parti patras. Na momentu ku polisnan a bai wak a bin topa ku un homber poko sospechoso sinta den vehikulo su so. Aparentemente e homber a splika polis ku ta brua e la brua drenta bai patras keriendo ku e kaminda ta sigui.

Pero polisnan no a konfia e historia masha i mes ora a bai over na un kontrol i a bin haña e tipo aki ku basta sen kesh huntu kune. Alrededor di 7 mil florin i tambe algun dollar huntu kune. tambe polis a bin haña un verekijker. Polisnan no a konfia e asuntu aki masha i a konfiska e sen i tambe bai warda di polis ku e homber aki pa mas investigashon. A kontrola den bisendario pa wak si ta logra topa ku algu ilegal ku e homber aki por a benta den mondi. Investigashon ta kontinua pa trata na saka afo kiko e homber tabata hasi patras ei ku sen kesh riba dje i kantu di awa.