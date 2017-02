Polis a haya melding di acto sexual na Linear Park

Diadomingo mainta, Central a dirigi patruya riba e caminda grandi na altura di Garage Cordia, pa dos homber cu tabata haci actonan sexual den publico cu otro. Segun e melding, e hombernan tabata gara nan partinan priva y tabata haci sexo oral den publico, banda di e caminda grandi. Central a geef door cu un di e hombernan tabata tin un tshirt blanco y e otro tabata tin un tshirt color blauw. E hombernan tabata cana bay direccion pariba riba e “Linear Park”. Polis a busca den cercania y a core for di rotonde “Aeropuerto” te na e rotonde “Las Americas” y no a topa cu e hombernan aki. Polis a papia cu e homber cu tabata bende ijs banda di caminda, dilanti di “Garage Cordia”, si el a mira dicho hombernan cana bay, pero e no sa di nada. Central a wordo poni na altura.