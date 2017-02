Polis a detene sospechoso pa menasa y intento di pega cas di mayor na candela

Willemstad Curacao: Polis a detené un hòmber sospechoso pa menasa i intento pa pega kas di su mayornan na kandela. Djamars 7 di febrüari 2017 alrededor di 09.15 or, Sentral di Polis a dirigí un unidat di Barber na un kas den Kaya Lima, pa un kaso di menasa i intento pa sede e kas na kandela.

For di un investigashon ku e agentenan a realisá na e sitio, a resultá ku e sospechoso E.R.I. di 27 aña de edat, nasé na Kòrsou, despues di un diskushon ku su mayornan, el a menasá nan i a intentá pa pega e kas na kandela. Alrededor di 09.25 or, polis a detené e sospechoso E.R.I. pa menasa i pegamentu di kandela.

E sospechoso a keda presentá dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pa mas investigashon.