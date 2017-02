Dialuna mainta patruyanan di San Nicolas a presenta cu urgencia despues cu un yamada ta drenta cu un yiu homber ta maltratando su mama cu arma blanco menasando di hinke. E patruyanan a presenta rapidamente na e sitio y drenta accion. A haya e homber cu tabata riba su kick y a bay over pa detene y tuma e cuchiu den beslag. Polis a tuma datos for di e mama y e homber a keda pasa pa un sub fiscal.