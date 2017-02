Diamars marduga patruya di Noord durante nan control riba caya a topa cu un auto cu plachi number cu no ta di Aruba riba dje. A para e vehiculo pa un control. E chauffeur no por a mustra e oficialnan e documentonan di e auto, cu ta belasting, seguro, y e parti di keur. No a keda nada otro di tuma e auto den beslag, te ora cu e chauffeur regla e documentonan di Aruba e por haya su vehiculo bek.