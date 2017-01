Riba e caminda di Meiveld pa Pavia patruya di Oranjestad a topa cu un jeep sin plachi number coriendo riba caminda. A para e chauffeur pa un control. A resulta cu e jeep no tin ningun documento valido cune. No a keda nada otro di tuma esaki den beslag, e chauffeur a probecha di saca piezanan for di e auto prome cu nan hibe Balashi.