Polis Britanico a detene un sospechoso di atentadonan di metro di London

LONDON, Reino Uni- Polis Britanico a detene un sospechoso relaciona cu e atentado di diabierna mainta den metro di London. E sospechoso a wordo reconoci door di imagennan di camara, segun Sky News.

Pero oficialmente autoridadnan no a bisa nada ainda. Mas detayes tampoco no ta conoci. E canal di noticia ta basa su mes ariba “fuentenan cercando di e investigacion”.

Diabierna mainta a tuma luga un explosion den e metro na London. E bom tabata poni den un tas di plastic.

E bom tabata tin un timer, dus e sospechoso mes no tabata den e trein na momento di e explosion.

Poco despues di e atentado, president Mericano Trump a bisa ariba su cuenta di Twitter cu “e sospechosonan ta conoci cerca polis”. Prome Minister Britanico a bisa cu e comentario ey “no ta yuda pa nada” y cu e ta un “speculacion”.

Departamento di Inteligencia Mericano a bisa di no tin mas informacion y cu nan no sa di unda Trump a saca e informacion ey.

