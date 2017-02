Polis a bay atende cu hoben cu tin bario di Ponton terorisa

Diamars merdia un persona a yama Polis pidi asistencia pa e hoben di 14 aña cu tin e bario di Ponton terorisa. Ultimo tempo e ta diremate unda ta drenta cas di hende horta y menasanan y comete destruccion.

Diamars merdia e tabata cana sospechoso den e bario y un persona no a gusta e cuenta y e hoben a aserca e persona si e kier cumpra droga for di dje. Polis a presenta di biaha topa cu e hoben den e bisindario y papia cune, a controla e cabayero wak si e por tin droga pero nada. A bay su cas despues pa hala su atencion debidamente ora a tuma e denuncia for di e ciudadano.

Debi cu e ta menor di edad tin cu cumpli cu reglanan di husticia pa tapa su cara.