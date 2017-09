Polis a tira homber sordo mata na Oklahoma

OKLAHOMA CITY, Oklahoma – Un homber sorto, cu tabata tin un tubo di metal wanta, a wordo tira mata door di polis na Oklahoma City, kendenan tabata grita pa e benta su arma abao y drumi abao, pero no tabata sa cu e no por a scucha nada, un vocero policial a bisa diaranson.

Un investigacion den un accidente di hit and run riba diamars anochi, a hiba polis na e residencia caminda cu Magdiel Sanchez, 35 aña, tabata den su veranda, vocero di polis di Oklahoma City, Capitan Bo Mathews a bisa durante un conferencia di prensa.

Sancez tabata tin un tubo di metal di 2 pia, cu tabata lora den un material y tabata tin un strap di cuero na su final, Mathews a conta reporteronan.

Testigonan, kendenan a scucha polis grita nan ordo, a grita cu Sanchez tabata sorto, Mathews a bisa.

Sanchez a acerca e polisnan cu e tubo den su man, el a bisa.

Sargento Christopher Barnes tabata tin su arma saca y Teniente Matthew Lindsey tabata tin su taser saca. Ambos a tira, alcansando Sanchez kende tabata 15 pia leu, Mathews a bisa.

“Den e situacionnan aki, situacionnan hopi volatil ta ora cu bo tin cu arma saca, bo por haya un tunnel vision, of bo por lock in pa simpel pensa cu e persona tin un arma cu por ta un menasa p’abo,” Mathews a conta reporteronan. “Por bien ta cu nan no a scucha ningun hende gritanan.”

Sanchez a ricibi atencion medico y a wordo declara morto na e sitio, Mathews a bisa.

Barnes, kende tin ocho aña di servicio, a wordo poni riba suspension administrativo cu pago, polis a bisa.

Ningun di e oficialnan tabata tin un body camera.

E incidente ta wordo investiga pa e unidad di homicidio, Mathews a bisa. E unidad lo pasa e informacion riba e caso na e oficina di fiscal di e condado di Oklahoma, cual lo dicidi si e tiramento tabata hustifica, el a bisa.

Fuente: www.reuters.com