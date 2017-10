Polis a tira bomber despues di a horta den cas di hende

Willemstar Curacao: Djamars 17 di òktober 2017, alrededor di 11.35 or, Sentral di Polis a haña notifikashon ku tres suheto ta hòrtando den un kas na Diamantweg. Mesora Sentral di Polis a dirigí un unidat polisial na e sitio.

Na yegada di e unidat polisial na e sitio, e sospechosonan tabata den e kas ainda. Na momento ku nan a nota presensia di polis nan a kore sali for di e kas, unu di nan tabatin un arma di kandela den su man. E agentenan a duna nan òrdu pa nan para, nan no a duna oido i a sigui kore. Pa detené e sospechosonan e agentenan a duna nan advertensia pero nan a sigui kore. Na e momento ei e agentenan a tira dirigí riba nan. Bala a alkansá un di e sospechosonan na alturá di su barika. Ta trata di e sospechoso máskulino K.J.B. nasé na Kòrsou di 21 aña di edat, ku a keda detené na e sitio. Ambulans ku a presentá na e sitio a transportá e sospechoso pa SEHOS pa tratamentu médiko.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiskal Ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.

E investigashon ta kontinuá.