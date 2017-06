Polis a detene varios ilegal na Kudawecha y Sabana Liber

Na altura di Sabana Liber, polis a topa dos hende muhe, cu tabata cana banda di caminda. E dos muhenan tabata pia bao, y tabata parce manera cu nan tabata tin mester di ayudo. Door di esey polis a papia cu e dos muhenan aki. Un di nan tabata DR, y a declara cu e tabata wardando riba un amigo. Mirando cu tabata laat, patruya a dicidi di hiba e dos muhenan cas na Kudawecha. Ora cu polis a papia cu e muhe, kende despues a resulta di ta CM, y a pidie pa un ID, el a cuminsa haci nervioso.

CM a mustra despues su paspoort Venezolano. Polis a mira cu CM a yega Aruba dia 14 di Februari 2017 na Aruba y a declara cu el a keda 4 dia pa keda Aruba. Mientras tanto DR a declara cu tabata tin 6 otro Venezolano cu ta kedando cerca nan. Posiblemente nan lo a bay nan pais diadomingo awo. Patruya a mira via e porta dilanti di dicho adres, cu tabata habri cu den e sala tabata tin dos matras y algun maleta. Polis no a topa cu ningun otro hende na e adres. Mientras tanto CM a wordo hiba na warda pa despues pasa pa personal di Warda os Costa. Despues cu CM a wordo baha na warda, polis a sigui cu su control. Dado momento polis a mira un auto cu tabata para na altura di e Tweg na Sabana Liber. Tabata un toyota Corolla color di oro. Patruya a dicidi pa sigui e auto cu a core bay te na Shaba. Yegando na warda di Shaba, polis a ripara un otro auto cu tabata coriendo dilanti dicho Corolla. Patruya a hay’e straño y a dicidi di para V-5111. Tabata tin dos persona den dicho auto. E chauffeur a declara cu e tabata perdi. Patruya a puntra na e conductor cu despues a mustra e rijbewijs di CM. EC a declara cu e no tabata tin ID cun’e. E pasahero, e homber kende despues a bin resulta di ta MR tampoco no tabata tin ID cun’e. Mirando cu nan tabata di habla Spaño, nan a wordo hiba warda. E vcar tambe a wordo poni na warda. Durante control den e auto, nan a haya un cartera. Den e cartera tabata tin e paspoort di EC y varios ATM y business card di Justin’s Car and Cycle. Alabes EC tabata tin 1420 dollar den su cartera. E cartera cu contenido y su celular a wordo pasa pa man di Warda nos Costa. Durante control via Warda nos Costa, a bin reslta cu CM, EC y MR tabata ilegal na Aruba y nan a wordo pasa den man di Warda nos Costa.