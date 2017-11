Diaranson marduga patruya di San Nicolas a presenta na Zhou Guang bar restaurant pa un control. A resulta cu e luga aki no tin permiso pa opera mes como bar restaurant. Durante e asistencia e dama chines di e propetario a cuminsa menasa y insulta polisnan. Esaki a pone cu e oficialnan a bay over na detene e propetario pa menasa y alaves pa opera sin permiso unda na warda sub fiscal a regla cuenta cu e dama asiatico.