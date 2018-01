Polis a controla auto pa menasa di arma y topa cu basta placa

Diadomingo anochi central di polis ta haya un informe cu na Nikky Beach tin hendenan cu lo a wak un persona cu un arma di candela y e lo a hinca e arma den un auto un Nissan March preto numera A-72289. Pa casualidad e siman cu a pasa ki e auto tawata den un caso similar caba cu arma di candela envolvi. Mes ora a notifica patruyanan den vecindario pa tira un bista riba e auto aki.

Un patruya ta topa cu e auto aki ainda para na Nikky Beach ful pazuid bandi lama y pega cu e cura di airport. Mesora mas unidad ta jega pa duna un man. Unidadnan di Arestatie Team tambe a presenta. Bandi e auto a haya dos persona cual un dama y un hende homber cu e descripcion duna.

E polisnan mesora a bay over na controla e personanan y tambe a bai over na controla e auto. E personanan no por a mustra documento pa ta legal na Aruba. Den e auto tambe a bin encontra cu un cantidad basta grandi di placa. Polis a tuma e auto den beslag pa mas investigashon y tambe pa haci un control mas profundo riba e auto pa wak si lo por topa cu mas cos ilegal den e auto.

A detene e dos personanan pa falta di documento y tambe pa bai duna cuenta di unda e suma basta grandi di placa a bin. Por a nota presencia di comisario Trudy Hassel tambe cu a bin informa su mes di loke ta pasando y sostene su coleganan cu a hasi un bon trabow.