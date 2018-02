POH ta yuda den baha e nivel di sucu

Sra. Jasmira Croes – Mora, coordinador di POH di Wit Gele Kruis a informa cu nan a cuminsa haci nul meting frecuente cerca e dokternan di cas, unda ripara for di resultadonan di laboratorio cu e sucunan ta hopi halto.

Awor aki cu e dokternan di cas tin e POH- nan pa algun tempo caba, e ora nan a constata cu e casonan aki di sucu lo a cuminsa baha di manera satisfactorio cu e ayudo di e POH, pashentnan ta drenta den e programa cu sucu menos halto , mas stabil, pasobra nan ta bahando hopi peso y esey ta hopi positivo.

Alabes Sra. Mora a splica cu na cuminsamento e dokternan di cas mes no tabata na altura di e concepto di un POH y nan tabata un tiki sceptico. Pero awo un dokter di cas den nan mesun meeting, nan ta mustra con bon un POH ta yuda hopi mas tanto cu e trabou di e dokternan di cas hunto cu e POH. Ya cu nan tin mas tempo tambe pa por yuda e pashentnan, y dokternan di cas tambe a ripara esaki, y awor nan lo considera cu lo ta un apoyo grandi anto e cantidad di practicantenan ( stagaire).

Considerando cu awor aki e pashentnan lo ta birando hopi na Aruba, y mayoria di dokternan di cas lo tin mas o menos dos mil te cu cuater mil pashent, anto e cantidad aki e ta hopi pa un doctor so,mirando cu lo por dedica un tempo stipula na cinco pashent pa dia cu 45 minuut stipula cada un, anto tin e posibilidad di haya e ayudo extra cu POH, pero ta considera cu e warda di dokternan lo mester tuma mas horanan di trabou tambe den futuro.

finalmente Sra Jasmine Croes Mora a bisa cu mester sinta revisa e fondo disponibel pa cu esaki hunto cu a AZV, pasobra den largo plaso e ta sali miho por inverti mas den POH den parti di salud of prevencion, en bes di e pashent yega asina leu di mester bay cu e malesa caba na hospital, ya cu tur e operacionnan plus cu e tratamento cu remedinan lo ta hopi mas placa, siendo cu si bo por educa e comunidad con pa biba saludabel , con pa move y come mas sano. Nos tin un bunita liniaal park, totalmente gratis unda cu lo por cuminsa bay move” , asina Sra. Jasmira Mora, coordinador di PAHO, a conclui.

