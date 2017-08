Poder di Hubentud 2017 den su fase final

Poder di Hubentud 2017 drentando su fase final

Sr. Ricky Hoek di AHATA a ricibi mas di 40 aplicacion pa ta participe den e proyecto Poder di Hubentud 2017. Sr. Hoek ta splica mas.

E hobennan mes no por a aplica pa e proyecto, pero un tercera persona mester a haci e aplicacion. Di e 40 ney, despues di screening nan a keda cu 37. Nan a cuminsa cu diferente cursonan cu e hobennan, den 8 siman, pero lastimanente hopi di e hobennan a bay studia afo, of nan a bay representa Aruba den exterior cu nan no por a keda den e trayecto. Nan ta hopi satisfecho ya cu di e 37, AHATA tabata tin presentación di mas o menos 25, di entre 12 cu 24 aña cu lo pasa pa e final di Poder di Hubentud. Esaki ta algo hopi positivo.

E rol di e hobennan, caminda diahuebs tabata e highlight caminda nan mester a presenta tur loke nan a siña den e ultimo simannan y tambe tur e trabaonan cu nan a haci. E hobennan a wordo nomina basa ariba e trabaonan cu nan ta haci den comunidad, sea trabaonan social, deporte, comunicacion, etc. Den e areanan aki nan ta haciendo un bon trabao, y ta pesey nan a wordo nomina. Y nan a duna e presentación ey haciendo den Poder di Hubentud kico ta liderasgo. Como un hoben ta un lider y con e ta demostra esey den comunidad. Esey tabata e highlight durante e ultimo dos dianan di e proyecto y e tabata di un caliber hopi halto.

E proyecto tabata basa e hoben pa prepar’e pa e comunidad cu nan ta bibando den dje. Esaki a cuminsa na principio di Mei y den Mei nan a cuminsa cu e aplicacionnan, a saca e nominadonan. E prome evento tabata un evento sorpresa. Despues a bin un teambuilding session, laganan cuminsa conoce otro y laganan traha hunto tambe.

Durante e ultimo 8 simannan, tabata tin un tayer over di liderasgo, public speaking, finansas, algo recreativo, cera conoci cu otro. Asina ta bay desaroya nan potencial tambe. Esey lo fortificanan, pa nan sigui den e caminda aki. Cu nan tin e oportunidad y e potencial pa trek otro hobennan, mustranan loke ta bon pa esaki siguinan tambe.

E premio pa e hoben ganado ta di 5 mil florin den forma di un check, parti den dos biaha, Sr. Ricky Hoek, coordinador pa AHATA pa cu e proyecto Poder di Hubentud a indica.