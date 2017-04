Playa Pabao cu competencia di flie riba Dia di Rey

Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta participa na e hubentud y adultonan di Playa Pabao y di Aruba en general cu e aña aki lo tuma luga su tradicional competencia di flie. E actividad aki ta tuma luga diahuebs 27 di April pues Aña di Rey na Centro di Bario Playa Pabao. Inscripcion ta tuma luga riba dia di competencia for di 07.45am pa 08.45am y lo cobra e suma di 5 florin pa flie. Competencia di flie ta cuminsa 9’ór. Lo competi den 3 categoria: categoria A di 10 cm – 50 cm, categoria B di 51 cm – 100 cm y categoria C di 101 cm – 200 cm. Tuma bon nota cu den categoria A ta acepta 40 flie, Grupo B 80 flie y grupo C 40 flie. Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta pidi participantenan pa tuma bon nota di e categorianan y e orario di inscripcion y ta desea e participantenan tur clase di exito riba e dia aki. Lo tin un bar y cushina bon sorti. Pues bin celebra Aña di Rey den un ambiente familiar na Centro di Bario Playa Pabao. Y no lubida cu merdia di 1’or pm pa 5‘or pm tin oportunidad pa baila. Un danki ta bay na Cede-Aruba y Prins Bernard Cultuurfonds pa nan sosten financiero.