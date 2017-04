Plasterk conforme y contento cu resultado na Corsou

DEN HAAG, Hulanda – Minister demisionario di Asuntonan Interior y relacion di reino, ta contento cu e eleccionnan na Corsou a cana ordena. El a bisa cu e ta “look forward” pa un “cooperacion constructivo cu e gabinete nobo” y ta haya cu e resultado ta “sostene e conexion actual dentro di reino.” Tambe partidonan den Tweede Kamer a reacciona positivo.

Corsou a bay diabierna na e urnanan electoral. E partido liberal PAR a gana e eleccion, MFK, di e ex minister, condena pa corupcion, Gerrit Schotte, a resulta di ta na di tres luga.

Luna pasa, rijksministerraad a intercede pa laga e eleccionnan sigui. E gobierno interino bao di maneho di MFK di Schotte, kier a pospone e eleccionnan, pero rijksministerraad a intercede.

Plasterk ta satisfecho cu e eleccionnan a wordo teni. “Un complement ta bay pa tur esnan envolvi cu a haci e trabao ehecutivo. En particular e gobernador, kende a wordo encarga door di e rijksministerraad cu e responsabilidad pa e proceso di eleccion. El a haci’e maraviyosamente.”

Miembronan di Tweede kamer a reacciona alivia cu e victoria di PAR. Ger-Jan Segers di ChristenUnie a papia di un resultado alentador. “E isla tin mester di un maneho stabil y un cooperacion fructifero dentro di reino,” el a bisa riba Twitter. Parlamentario di D66, Antje Diertens, a bisa di ta “hopi contento” cu e resultado.

Parlamentario di SP, Ronald van Raak a nombra e victoria aki un escogencia pa reino y no pa mafia. El a menciona si di ta preocupa cu MFK di Schotte a gana asiento. “Pero toch mi ta contento cu e resultado.”

Andre Bosman di VVD ta adverti si pa Schotte. El ta spera un “forma mas stabil” di cooperacion entre Corsou y Den Haag. “Pero Schotte por haci bida di un gobierno asina toch imposibel.”

