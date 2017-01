Planta awe y cosecha mayan

Durante ultimo lunanan di aña 2016 cu tabata October, November y December Aruba a conoce simannan bastante frecuente di awasero. Tabata dianan cu awa tabata yobe practicamente tur dia y henter dia. Un rato solo y un rato awasero cu tin biaha ta varia di fuerte te cu basta fuerte. Un temporada cu sigur nos no a conoce cu awa ta yobe cu frecuencia asina for di algun aña caba. Sigur esaki tabata na su luga ya cu Aruba tabata pasa den periodonan di secura cu hopi di nos productornan local tabata pasa un mal rato cu no tabata tin awa suficiente pa nan plantacion debi cu damnan rond Aruba tabata practicamente seco.

Cu e awasero di ultimo lunanan manera menciona nos productornan local a sa di probecha di cada momento. Por a tuma nota cu algun Cunukero a planta durante e periodo di awasero. Den algun bario por a mira cunucunan planta cos cu pa algun aña bo no ta mira. Cunucunan di Maishi Rabo cu bo por a aprecia. Manera ta e caso di esun di Sr. Herny de Cuba cu ta situa na Moko cu tin no solamente di Maishi Rabo pero e tin algun otro fruta manera patia y tambe Boonchi Cunuco. Pa algun aña caba

Sr. Henry de Cuba ta planta su cunucu pero debi cu awa no tabata yobe suficiente el a yega di perde algun plantacion. Asina mes e tabata keda purba cada periodo te cu bo por mira esun di e aña si a bai mucho mas exitoso. Awor Sr. de Cuba ta preparando pa bay cosecha durante e siman aki caminda su Maishi Rabo lo bay wordo baha.

Bishitando algun cunukero di parti di Santa Rosa nos e yega tambe na e parti di Santa Cruz pariba. Nos ta papiando aki di e bario di Zumbo na cas di famia Boekhoudt kende tambe a planta. E plantacion el a haci’e di parti nan chikito cu ta varia di concomber chikito, Patia, Bonchi Largo, Pampuna, Promenton, Yambo y Calbas Largo. Sr. Ronny Boekhoudt pa varios aña tampoco no a planta su cunucu pa motibo di secura. Den mayoria caso el a dedica mas na criamento di bestia cu cu sr. Boekhoudt tin criansa di Carne tambe. E biaha aki manera cu e awasero a coopera asina bon el a dicidi di yega cu cunucu cu diferente cultivo den scalanan chikito pa asina e por a probecha di tin un poco di cada berdura den su cunucu.

Den e articulo aki nos Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa ta ilustra cu berdad den mayoria caso e awa ta hunga un rol hopi importante den plantacion. Si no tin awa no tin bida. Den e caso aki cu Aruba a conoce un temporada di yobida bastante frecuente nos cunukeronan por haci nan plantacion sin ningun problema. E gana mester t’ey y sigur cu mayoria di nos cunukeronan tin e conocemento di e material aki tur cos ta cana bon. Nos di Santa Rosa semper para cla pa duna un of otro conseho y/of informacion riba cualkier problema cu presenta riba e tereno aki di plantacion. Awor cu luna di januari a drenta mayoria a cuminsa cosecha di cual nos di Santa Rosa a haci dis algun bishita pa admira y comparti e alegria di nan cosecha.

Riba combinacion di foto por aprecia e cunucu di Maishi Rabo cu ta di Sr. Henry de Cuba y tambe Sr. Ronny Boekhoudt cu su cosechanan.