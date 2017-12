Plan pa trece sistema moderno pa controla number di auto

Departamento di Impuesto tin plannan pa trece un sistema Aruba pa por haci e trabou di polis mas facil pa controla si tur cos ta paga pa e auto . Directora di Departamento di Impuesto, Sra. Luenne Gomes- Pieterz ta splica kico kier bay haci den futuro.

Na varios ocasion a papia over cu lo bay introduci un plachi di number duradero, caminda lo tin mas flexibilidad y facilidad pa otro departamento pa haci nan trabao. SI tin un barcode of un chip den e plachi di number, lo por detecta di biaha ora di scan esaki, si e impuesto di vehiculo di motor ta paga. Of si ta trata di un auto procedente di joyriding of un auto cu ta envolvi den un accidente, lo por haci e trabao di polis hopi mas facil.

Esaki nan ta trayectonan cu ta canando y cu ta costa placa tambe naturalmente. DIMP ta bezig ta wak kico ta e miho manera con ta introduci esaki, posiblemente cu plachi number cu tin e informacion basico cu DIMP lo mester por haci uzo di dje. Y tambe e posibilidad cu lo por agrega featurenan den futuro, pa tin un miho sistema cu ta traha cu otro.

Tur cos ta traha cu comunicacion y awo ta traha via lista pa diferente departamento. Pero si un otro departamento tin acceso di biaha den e datonan cu Departamento di Impuesto tin, e lo facilita nan trabao naturalmente.

DIMP di su banda a cuminsa y nan a comunica esaki durante aña aki, cu momento cu cliente no paga su impuesto di vehiculo di motor, DIMP tin e posibilidad den ley, di saca un cobransa. Na e momentonan aki, tur cos ta practicamente cla, pa otro aña cu e cliente no paga, ta manda un carta di notificacion pa e cliente cu e remarke cu e tin un suma habri, y caminda nan ta bisa e cliente pa bin paga mas lihe posibel. E aña cu ta bin lo por ehecuta, y door cu e aña aki ta uno transitorio, pa 2018, nan lo ehecuta e ley cu tin den tur su facetanan, cu momento cu e cliente no paga, lo saca un cobransa pa e debe cu tin habri. E cliente lo por mira na e parti atras di e cobransa un overview di kico tur e tin habri na impuesto di vehiculo di motor. Asina e por bin paga of yega na un areglo. Asina Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters, directora di Departamento di Impuesto a finalisa bisando.