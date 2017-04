Placa falso na hotel

Central a manda patruya na un high rise hotel, caminda cu un huesped lo kier a paga cu 2 biyete di 100 dollar na frontdesk. A papia cu personal di frontdesk y tambe cu e huesped JGDJ. E empleadonan a conta polis cu nan a controla e biyetenan cu un marker special y tambe cu un mashin special. Door di nan a constata cu e biyetenan tabata falso. Papiando cu e huesped, el a conta cu el a haya un biyete for di su yiu muhe y e otro for di su socio. E dos biyetenan a wordo pasa pa e departamento tecnico pa asina oficialmente conclui si e biyetenan tabata falso of no. JGDJ tabata tin otro biyetenan di 100 cun’e, cual el a laga controla na front desk. E resto di e biyetenan si no tabata falso.