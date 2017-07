Pius X School lo haya atencion den vakantie

Sra. Sheila Tromp Laso, directora di Pius X School a splica cu un paar di siman pasa e docentenan a tene un welga pasivo pa no perhudica enseñansa. E ta amplia mas ariba esaki.

E directora ta splica cu no ta solamente cu no tin airco, bentananan ta cay for di otro, pero tambe cu e circulacion di aire den e klasnan. A yega un momento cu e muchanan ta bira malo, docentenan ta bira malo y mayornan ta reclama, cual ta sigur e ta algo cu docentenan no por acepta.

No ta di un dia pa otro cu e situacion a escala di e forma aki. E directora a acerca nan directiva, di e problemanan cu tin na e scol. A informa prome e compania cu a pone e bentananan na su momento. A indica cu tabata tin problema y despues a bay over na e directiva. Pero hopi biaha tabata haya como contesta cu no tin fondo pa drecha esakinan. Tambe a acerca DOW unda cu scolnan tin cu avisa ora cu tin un problema. A haci esaki, ta haya yamada bek di DOW, pero SKOA no tin e fondonan necesario pa material etc.

Pius X mes cu nan mesun fondonan di scol, tabata purba bin cu solucion pa e scol, cual no ta e miho manera. Como scol mes bo ta purba trece solucion, pero dado momento scol tampoco no por a carga esaki mas. A manda un carta pa SKOA, unda cu a informa nan cu nan no por acepta e situacion aki mas. Despues di e di dos carta, nan a haya oido cerca nan directiva y a sinta na mesa, pa yega na un acuerdo. Pero tempo a pasa y e acuerdonan aki no a bin dilanti. Y e problema primordial ta cu no tin fondo pa esakinan. Directiva di Pius X tabata tin un lucha, cu si ta e directiva mester soluciona of ta gobierno mester soluciona, si ta mantencion chikito y mantencion grandi. Dado momento e docentenan a bisa nan directora cu nan no por mas, nan no por wanta e cayente mas.

Sra. Tromp, directora di Pius X a tuma contacto cu Departamento di Enseñansa, unda cu el a wordo informa cu Minister a firma e acuerdo aki, e conseho di parti di DOW, y nan ta wardando ariba e Inkooporder pa asina cuminsa traha.

Ainda nan no tin un fecha, con e trabaonan ta bay cuminsa cana na scol. Al momentonan aki tin hasta bentananan claba y geschroef, cu no por haci nada. Pero tin docentenan cu kier prepara nan klas pa nan muchanan, y mester wanta nan. Tambe nan ta luchando en principio tambe pa airco. Manera hues a bisa cu e no por imagina cu awendia cu tin hende ta traha sin airco pero ta verwacht cu muchanan siña den e calor aki, cual no ta ideal pa nan.

Finalisando, Sra. Sheila Tromp, directora di Pius X a bisa cu e ta spera cu pa fin di luna di Juli y pa comienso di Augustus, e trabaonan lo cuminsa. Ta premira cu e aña escolar lo cuminsa den e mesun situacion, cual no ta faborabel.