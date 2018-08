Piscanan protegi riba menu di restaurant

Na Aruba por tuma nota cu algun restaurant ta propaganda cierto pisca y otro especie marino cu ta prohibi.

Tambe ta conoci cu na otro paisnan, entre otro Vietnam, tin criaderonan di especie protegi den naturalesa, specialmente pa haci comercio. Aki na Aruba nos ta importa pisca cria den criadero, entre otro grouper, gutu, calco y kreeft y tambe tilapia.

Na e seccion di Inspeccion di Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM), via InfrAruba, a yega keho riba menu di restaurant cu ta ofrece entre otro Gutu (Parrot fish). T’ asina cu tin acuerdonan internacional, di cual Aruba ta forma parti, cu ta prohibi pesca y comercialisacion di cierto pisca y otro especie di lama. Banda di esey Aruba conoce su mesun lista di especie protegi. Por menciona entre otro kreeft, calco, gutu, djukfes y jacupeper ta cay bou di e especienan protegi na Aruba.

Kehonan ta drenta di restaurantnan cu lo tin un of otro especie prohibi riba nan menu. Una bes e keho drenta, seccion di Inspeccon di DNM ta haci e inspeccion necesario pa haya e procedencia di e especie riba e menu. Si un delito a keda cometi lo tin e sancionnan corespondiente.

Hopi biaha tin critica riba e prohibicion tanto internacional, como nacional. Esaki ta pasa tur caminda rond di mundo. Paisnan ta bira mas consciente di e hecho cu e consumo halto di cierto especie ta pone e especie na peliger di extincion. Aki na Aruba nos ta corda e prohibicion riba jaagmento riba yuwana, cu tambe a haya hopi critica. Awo tin e prohibicion di pesca riba cierto especie marino cu ta haya critica, e.o. e gutu, djukfes y jacupeper. E especienan aki ta masha gusta mes pa nos hendenan. E prohibicion no ta bin sin mas; sea e prohibicion ta na un nivel mundial, regional of local. Segun e importancia ecologico ta introduci e prohibicion.

Tin especie cu ta sumamente importante den nos naturalesa, no solamente pa consumo pa ser humano, pero tambe pa otro factornan den nos medio ambiente. Por ehempel e gutu ta importante pa mantene e coralnan limpi y na bida door cu e gutu ta come e alganan cu ta crece riba e coral y despues e ta excreta (pupu) parti di e coral como santo blanco y ta crea nos beachnan.

Cada especie tin su lugar den e circulo di bida y tambe pa sostene nos naturalesa y medio ambiente. Ora nos reduci cantidad di cierto especie drasticamente nos ta bay wak un desekilibrio cu tur e risiconan envolvi.

Tin diferente opcion pa conserva e especienan. Un di nan ta proteha e especienan riba nan mes. Un otro ta door di proteha e habitat unda nan ta biba, come, pone webo of trece nan yiu na mundo. Un otro ta door di criadero profesional. Kisas mescos cu na otro paisnan, na Aruba nos mester bira creativo y cuminsa bin cu criaderonan pa asina haci negoshi cu e especienan prohibi y asina evita cu ta saca nan for di naturalesa. E bashi cu e prohibicion aki ta laga riba mercado ta duna un bon oportunidad pa e negoshi di criadero. Di e forma ey nos hendenan por sigui disfruta di nan plato faborito sin haci daño na nos medio ambiente. Tambe nos lo por sigui ofrece e turistanan producto local sin mester di importa. Importante aki ta tambe cu e calidad di e producto ta keda den nos man.

Door di proteccion di e especienan ta duna local y turista e chens pa wak nan den nos lama pa hopi mas tempo.

E potret di e Gutu –Spotlight Parrotfish ta cortesia di Jads Dive Center (Colony, San Nicolas).

